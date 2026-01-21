Basket b nazionale Coach Andreazza assistente di Banchi per il mini-raduno con gli Under 22

Per il mini raduno dedicato agli Under 22 della Serie B Nazionale, convocato dal Settore Squadre Nazionali maschili della FIP, è stato chiamato anche coach Andreazza, assistente di Banchi. L’evento coinvolgerà 16 giovani talenti selezionati, offrendo un'opportunità di crescita e confronto. La convocazione sottolinea l'importanza di sviluppare le future promesse del basket italiano in un contesto di alta formazione e preparazione.

Per il mini raduno che coinvolgerà i 16 migliori prospetti Under 22 della Serie B Nazionale, fortemente voluto dal Settore Squadre Nazionali maschili della FIP, è stato convocato anche. Marco Andreazza. Da lunedì 26 a mercoledì 28 all'Acqua Acetosa il tecnico de La T Tecnica Gema affiancherà il ct della Nazionale Luca Banchi nelle vesti di assistente allenatore insieme a coach Marco Calvani. "Una nuova occasione per lavorare a stretto contatto con alcuni dei giocatori che meglio hanno interpretato questa prima parte di stagione nel girone A e nel B del terzo campionato nazionale" sottolinea il club rossoblù, che dopo quella di Simone Frashni, in azzurro Under 18 lo scorso anno, festeggia un'altra chiamata in nazionale per un proprio tesserato.

