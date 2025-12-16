LIVE Perugia-Swehly Sports Club 1-0 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | Giannelli guida il dominio della squadra di Lorenzetti 20-12

Segui in tempo reale la sfida tra Perugia e Swehly Sports Club, valida per il Mondiale per club di volley 2025. La squadra di Lorenzetti, guidata da Giannelli, si mantiene in vantaggio, con aggiornamenti costanti sul punteggio e le azioni salienti. Restate con noi per non perdere nessun dettaglio di questa partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-13 Esce il servizio di Abdulsalam. 21-13 Si ferma sul nastro il servizio di capitan Giannelli. 21-12 Dzavoronok  gestisce perfettamente un attacco assolutamente non facile, con un intelligente pallonetto. Primo time-out del secondo set per lo Swehly. 20-12 Primo ace della partita per Giannelli! 19-12 Dzavoronok attacca al meglio il primo pallone del suo match. 18-12 Errore in battuta per Bekhit. 17-12 Terzo ottimo attacco al centro di Babani. 17-11 In rete il servizio di Babani! 16-11 Attacco vincente dei libanesi. 16-10 Seconda pipe vincente di Semeniuk, Perugia gestisce avanti di sei punti. Oasport.it

