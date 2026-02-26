Perugia | 2,6 milioni per strade scuole e uffici provinciali

La Provincia di Perugia ha deciso di incrementare i fondi destinati a viabilità, edilizia e infrastrutture stradali, grazie a un'iniezione di liquidità di 2,6 milioni di euro. La decisione, approvata dal consiglio provinciale, è resa possibile dalla liquidazione della società A.E.A. Srl, interamente partecipata dall'ente. I fondi saranno suddivisi tra viabilità, acquisto di immobili e edilizia scolastica, con l'obiettivo di rafforzare il patrimonio dell'ente e rispondere alle esigenze crescenti del territorio. Il consigliere provinciale Andrea Bacelli ha spiegato che 1,4 milioni di euro saranno destinati alla viabilità e alle infrastrutture stradali, con particolare attenzione alla sistemazione e agli interventi strutturali sui ponti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sicilia: 1,9 milioni per salvare strade provinciali in un annoManutenzione stradale in Sicilia: 1,9 milioni per le strade provinciali del centro-nord Il consorzio comunale di Agrigento ha pubblicato il bando per...

Manutenzione strade provinciali: 1,7 milioni alla Città Metropolitana di GenovaDa Roma arrivano oltre 125 milioni di euro a livello nazionale per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade di competenza...

Discussioni sull' argomento Perugia, altri 750 mila euro per la scuola primaria Silone; Superenalotto, sfiorato un altro 6 in Umbria: centrato il 5 a Perugia; Effetto rimpasto, Cardinali all'Asm Nomina lampo, è il nuovo presidente; Finanziati con 1,6 milioni di euro tre interventi per chiese cimiteriali e due per immobili comunali.

Beni per 4 milioni sequestrati dalla guardia di finanza di Perugia(ANSA) - PERUGIA, 17 FEB - C'è anche un claviorgano, strumento musicale antico di particolare pregio, tra i beni per un ammontare di oltre 4 milioni di euro sono state sequestrate, con contestuale con ... msn.com

«Un'opera che era attesa da oltre 30 anni» e che costerà 1,7 milioni di euro. La Regione ha approvato il progetto per la riqualificazione dello svincolo di Passignano Est, lungo il Perugia-Bettolle, che prevede anche la realizzazione di una rotatoria. Nel primo c - facebook.com facebook

#GdiF #Perugia: eseguita confisca di quote societarie, conti correnti, beni mobili ed immobili per oltre 4 milioni di euro. Denunciato un imprenditore per reati contro il patrimonio, autoriciclaggio e l’impiego di denaro e di beni di provenienza illecita. #NoiconVoi x.com