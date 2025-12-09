Manutenzione strade provinciali | 1,7 milioni alla Città Metropolitana di Genova
Da Roma arrivano oltre 125 milioni di euro a livello nazionale per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade di competenza delle Province e delle Città Metropolitane. tratta del primo acconto di un piano che prevede investimenti complessivi pari a un miliardo di euro.I. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Manutenzione su strade provinciali, nuovo bando da 2,8 milioni: come partecipare
Manutenzione delle strade: pubblicate le prime gare del programma 25/28
Manutenzione strade, la Provincia pubblica le prime gare del programma 2025-2028
MANUTENZIONE STRADALE INTELLIGENTE In Svezia viene adottata una tecnica altamente efficiente per la riparazione delle fessure nell’asfalto, che riduce al minimo l’impatto sul traffico veicolare. Al posto di chiudere le strade per interventi prolungati, si uti - facebook.com Vai su Facebook
"CONSORTILE MANUTENZIONE STRADE AGRIGENTO S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Manutenzione strade provinciali: 1,7 milioni alla Città Metropolitana di Genova - Alla Liguria sono stati destinati 3,7 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade proivnciali: 1,7 milioni alla Città metropolitana di Genova, 660mila euro alla Provincia di Imperia ... Riporta genovatoday.it
