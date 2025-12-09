Manutenzione strade provinciali | 1,7 milioni alla Città Metropolitana di Genova

Genovatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Roma arrivano oltre 125 milioni di euro a livello nazionale per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade di competenza delle Province e delle Città Metropolitane. tratta del primo acconto di un piano che prevede investimenti complessivi pari a un miliardo di euro.I. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Manutenzione su strade provinciali, nuovo bando da 2,8 milioni: come partecipare

Manutenzione delle strade: pubblicate le prime gare del programma 25/28

Manutenzione strade, la Provincia pubblica le prime gare del programma 2025-2028

manutenzione strade provinciali 17Manutenzione strade provinciali: 1,7 milioni alla Città Metropolitana di Genova - Alla Liguria sono stati destinati 3,7 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade proivnciali: 1,7 milioni alla Città metropolitana di Genova, 660mila euro alla Provincia di Imperia ... Riporta genovatoday.it