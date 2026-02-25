Sicilia | 1,9 milioni per salvare strade provinciali in un anno

Manutenzione stradale in Sicilia: 1,9 milioni per le strade provinciali del centro-nord Il consorzio comunale di Agrigento ha pubblicato il bando per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali nella zona centro-nord dell’isola. Un investimento di 1,93 milioni di euro, interamente finanziato con fondi regionali, per mettere in sicurezza viabilità secondaria e centri abitati. Il presidente Giuseppe Pendolino ha sottolineato le criticità del comparto stradale, che richiede interventi urgenti. Le offerte potranno essere presentate fino al 23 marzo tramite la piattaforma digitale Maggioli, con apertura telematica prevista per il 24 marzo. L’appalto, della durata di un anno, mira a migliorare la sicurezza di tracciati su cui insistono attività produttive e centri abitati. Un passo importante per la mobilità e l’economia locale. Un investimento strategico per la sicurezza viaria. I 1,93 milioni di euro stanziati rappresentano un segnale concreto di attenzione verso la viabilità secondaria, spesso trascurata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Manutenzione strade provinciali: 1,7 milioni alla Città Metropolitana di Genova

Leggi anche: Tirreno–Nebrodi, via ai lavori su strade 13 provinciali per oltre 3 milioni

Temi più discussi: Frode ai fondi PAC, la Procura europea smantella una rete criminale in Sicilia; Cdm, Dl Ciclone Harry: 5 milioni per il turismo in Sicilia, Calabria e Sardegna -; Torrente Milicia, conclusi i lavori di messa in sicurezza. Addio al rischio esondazione nel Palermitano; Sicurezza/1 Le rapine.

Conclusi i lavori nel Torrente Milicia: 1,9 milioni contro il rischio esondazioneSi sono conclusi gli interventi nel torrente Milicia, corso d’acqua che si estende per circa 14 chilometri nel Palermitano e attraversa i territori di Ventimiglia di Sicilia, Altavilla Milicia e Caste ... blogsicilia.it

La Regione libera un altro tesoretto, sbloccati 1 miliardo e 850 milioniA seguito della delibera dell’Ars, il governo regionale presenterà un disegno di legge per le variazioni di bilancio necessarie alla completa attuazione della misura. blogsicilia.it

L’assessore chiede di rivedere i criteri di riparto: “Per la Sicilia fino a 3 milioni di euro l’anno finiscono altrove” - facebook.com facebook

Sicilia tra carnevali e feste di paese: milioni di mance firmate Galvagno x.com