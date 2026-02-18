Tormenta la rivale in amore con 144 telefonate in un giorno | Sei incinta vero? Condannata per stalking una 41enne

Una donna di 41 anni di Cingoli ha inviato oltre 140 telefonate in un solo giorno alla sua rivale, chiedendole ripetutamente se fosse incinta. Questa condotta aggressiva e insistente le è costata una condanna per stalking, con la pena di otto mesi di carcere. La vicenda ha attirato l’attenzione perché l’indagata ha continuato a perseguitare la 34enne anche attraverso messaggi e chiamate continue, creando un vero e proprio clima di paura.

Messaggi e vocali intimidatori sono arrivati a una donna di 34 anni sui social e da numeri di cellulari diversi. L'imputata era convinta che la vittima avesse una relazione con il suo ex JESI - Una donna di 41 anni, originaria di Cingoli ma residente a Jesi, ha patteggiato ieri a 8 mesi di reclusione per stalking ai danni di una 34enne jesina. La vittima aveva denunciato la donna dopo aver ricevuto per mesi messaggi minatori e intimidatori, oltre a numerose telefonate e videochiamate. La 41enne era convinta che la vittima avesse una relazione con il suo ex compagno e per questo l'aveva tormentata, inviandole anche frasi volgari e minacciose.