Perseguita il presunto rivale in amore e lo minaccia sotto casa | arrestato 54enne a Olgiate Comasco

Un uomo di 54 anni è stato arrestato questa mattina a Olgiate Comasco. La polizia ha fermato il sospettato dopo che aveva perseguitato e minacciato un 57enne, considerato il suo rivale in amore. La vicenda si è protratta per settimane, con gesti sempre più aggressivi, fino a quando i carabinieri sono intervenuti e hanno messo fine alla situazione.

La gelosia, i sospetti e poi l'escalation. È finita con un arresto la vicenda che ha visto protagonista un uomo di 54 anni, fermato nella mattinata del 31 gennaio dai carabinieri della Olgiate Comasco per atti persecutori nei confronti di un 57enne, ritenuto un "rivale" in amore. Secondo quanto ricostruito, il 54enne sospettava da tempo una relazione extraconiugale della moglie, una donna di 55 anni. Già il 25 gennaio scorso era stato denunciato per comportamenti analoghi nei confronti dell'uomo che considerava il presunto antagonista. La situazione è però precipitata sabato scorso, quando l'uomo avrebbe scoperto alcuni messaggi tra la consorte e il 57enne.

