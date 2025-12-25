Perin Juventus, il portiere celebra il Natale mandando un messaggio ai tifosi mentre le voci sul ritorno al Genoa si scaldano. Nel pieno delle celebrazioni natalizie, i profili social dei calciatori si trasformano in un ponte diretto con i tifosi, ricco di messaggi di speranza e condivisione. Tra questi, spicca il pensiero affidato a Instagram da Mattia Perin, portiere della Juventus, che non ha voluto far mancare i suoi auguri in questo giorno speciale. Con un contenuto che ritrae l’atmosfera festiva e parole cariche di positività, l’estremo difensore ha salutato il popolo bianconero e tutti gli appassionati di calcio, confermandosi un comunicatore attento e sensibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perin Juventus, il mercato può aspettare: il portiere bianconero scrive ai tifosi sui social. Il messaggio di auguri di Natale – FOTO

Leggi anche: Compleanno Perin, capitan Locatelli celebra uno dei leader dello spogliatoio: il messaggio di auguri sui social da parte del 5 bianconero – FOTO

Leggi anche: Vlahovic scrive alla Juventus e ai tifosi dopo la sconfitta col Real Madrid: messaggio da vero cuore bianconero del serbo. Il gesto social – FOTO

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Leali Juve il portiere può tornare a Torino | lo scambio con un bianconero può essere la soluzione migliore Ecco cosa sta succedendo; Perin al Genoa Sky | tentazione ritorno per il portiere Ora tutto può dipendere da questo fattore; Calciomercato Juve nome caldo per il centrocampo bianconero | a gennaio può nascere l’opportunità giusta con una big di Serie A La novità; Frendrup Juve Ottolini può essere la chiave per sbloccare l’affare Le ultime sul mercato in entrata dei bianconeri.

Mattia Perin via dalla Juventus nel mercato di gennaio: la Serie A si prepara a un giro di portieri - La Juventus valuta tre profili per la sua sostituzione, può nascere un rapido giro di portieri nel mercato invernale. fanpage.it