Perin Juventus il mercato può aspettare | il portiere bianconero scrive ai tifosi sui social Il messaggio di auguri di Natale – FOTO
Perin Juventus, il portiere celebra il Natale mandando un messaggio ai tifosi mentre le voci sul ritorno al Genoa si scaldano. Nel pieno delle celebrazioni natalizie, i profili social dei calciatori si trasformano in un ponte diretto con i tifosi, ricco di messaggi di speranza e condivisione. Tra questi, spicca il pensiero affidato a Instagram da Mattia Perin, portiere della Juventus, che non ha voluto far mancare i suoi auguri in questo giorno speciale. Con un contenuto che ritrae l’atmosfera festiva e parole cariche di positività, l’estremo difensore ha salutato il popolo bianconero e tutti gli appassionati di calcio, confermandosi un comunicatore attento e sensibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
