Yildiz brilla anche in Juve Pafos | poi scrive un messaggio ai tifosi ecco il suo gesto da MVP della notte di Champions – FOTO

Yildiz, attaccante della Juve, ha scritto questo messaggio ai tifosi dopo la vittoria per 2-0 in Champions League contro il Pafos. La notte del riscatto bianconero ha un volto giovane e il numero 10 sulle spalle. All'indomani del prezioso 2-0 inflitto al Pafos nella sesta giornata di Champions League, i riflettori sono tutti puntati su Kenan Yildiz. Il fantasista turco, eletto MVP della sfida, è stato il motore creativo della manovra offensiva della Juventus, mettendo a tacere le critiche piovute dopo la sconfitta di Napoli e trascinando la squadra verso tre punti fondamentali per la classifica europea.