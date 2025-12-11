Yildiz brilla anche in Juve Pafos | poi scrive un messaggio ai tifosi ecco il suo gesto da MVP della notte di Champions – FOTO
Yildiz si distingue nella vittoria della Juve contro il Pafos in Champions League, mettendo in mostra il suo talento. Dopo il match, l’attaccante ha condiviso un messaggio speciale con i tifosi, sottolineando il suo impegno e gratitudine. Ecco il gesto da MVP della notte, immortalato anche in una foto che celebra la performance della squadra.
Yildiz, attaccante della Juve, ha scritto questo messaggio ai tifosi dopo la vittoria per 2-0 in Champions League contro il Pafos. La notte del riscatto bianconero ha un volto giovane e il numero 10 sulle spalle. All’indomani del prezioso 2-0 inflitto al Pafos nella sesta giornata di Champions League, i riflettori sono tutti puntati su Kenan Yildiz. Il fantasista turco, eletto MVP della sfida, è stato il motore creativo della manovra offensiva della Juventus, mettendo a tacere le critiche piovute dopo la sconfitta di Napoli e trascinando la squadra verso tre punti fondamentali per la classifica europea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Yildiz brilla ma il rinnovo è un tema sempre più spinoso La Juventus rischia di veder andar via il suo fenomeno
Alla sua centesima presenza in bianconero brilla la stella più luminosa: Kenan #Yildiz, MVP. #BodoJuve
PAGELLE E TABELLINO JUVE-PAFOS 2-0: Yildiz illumina, David timbra e Zhegrova floppa - McKennie e David stendono i ciprioti
Juve Pafos 2-0: secondo successo di fila in Champions League per i bianconeri! Decidono la sfida le reti di McKennie e David - Juve Pafos LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata di Champions League 2025/26