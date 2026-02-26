Perché le Olimpiadi sono il seme della crescita Parla Alessandro Morelli

Parlare di impatto economico dei Giochi sui territori è utile e doveroso, ma riduttivo se si vuole avere un quadro davvero chiaro dei benefici che simili manifestazioni comportano. La vera eredità è una visibilità e un benessere di lungo periodo. Ecco che cosa ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, al dibattito organizzato da Formiche a Palazzo Wedekind Si scrive Olimpiadi, si legge crescita e, magari, anche innovazione e, perché no, geopolitica. E comunque, Milano-Cortina insegna, quando l’Italia e gli italiani si mettono in testa di fare bene le cose, le fanno. Nei giorni in cui il governo raccoglie... 🔗 Leggi su Formiche.net

