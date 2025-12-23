Sono 28 le impronte di scarpe analizzate a Garlasco perché sono importanti e perché se ne parla soltanto oggi

A Garlasco, sono state analizzate 28 impronte di scarpe in relazione all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. Queste tracce sono importanti perché aiutano a ricostruire i movimenti delle persone coinvolte e a chiarire i fatti. Nonostante la loro rilevanza, si parla di questa analisi solo recentemente, offrendo nuovi spunti sulle indagini e sulle testimonianze raccolte nel tempo.

Pochi giorni dopo l'omicidio di Chiara Poggi vennero analizzate 28 paia di scarpe (oltre a quella di Alberto Stasi), appartenevano a chi era entrato nella villetta di Garlasco dopo il 13 agosto 2007. Ora le impronte di sangue trovate sul pavimento sono tornate importanti. Garlasco, la difesa di Sempio e la traccia di scarpe in cima alle scale: "Fisicamente innaturale, nessuna corrispondenza con l'impronta 33". Sono 28 le impronte di scarpe analizzate a Garlasco, perché sono importanti e perché se ne parla soltanto oggi - Pochi giorni dopo l'omicidio di Chiara Poggi vennero analizzate 28 paia di scarpe (oltre a quella di Alberto Stasi), appartenevano a chi era entrato nella villetta di Garlasco dopo il 13 agosto 2007. Ora le impronte di sangue trovate sul pavimento sono tornate importanti.

Una scarpa, triplice mistero: le impronte ‘dimenticate’ sulle scale di Garlasco, i 27 tipi di suole dopo il delitto e quel paio di Valentino nel canale - Delitto di Chiara Poggi, il giallo delle tracce mai analizzate sul pavimento davanti alla porta, sul primo e sul secondo gradino. ilgiorno.it

Garlasco, spunta l’impronta di una scarpa insanguinata/ “È compatibile con la traccia 33 attribuita a Sempio” - Per la Procura di Pavia è compatibile con la 33 attribuita ad Andrea Sempio ... ilsussidiario.net

