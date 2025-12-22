Alessandro Morelli | A Livigno innevamento perfetto per le Olimpiadi

“A Livigno sono in funzione 53 cannoni aggiuntivi che stanno assicurando la produzione della neve necessaria per un perfetto svolgimento delle gare, in vista delle Olimpiadi”. Così il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli nelle scorse ore presente a Livigno (Sondrio) per monitorare i. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

alessandro morelli livigno innevamentoMilano-Cortina, Morelli: 'Soddisfatti, innevamento Livigno è perfetto' - "A Livigno sono in funzione 53 cannoni aggiuntivi che stanno assicurando la produzione della neve necessaria per un perfetto svolgimento delle gare, in vista delle Olimpiadi. ansa.it

Bacino d’innevamento a Livigno: sciate assicurate anche dopo le Olimpiadi, pronta la vasca idrica da 203mila metri cubi di acqua - Livigno (Sondrio), 3 dicembre 2025 – Terminati i lavori per la realizzazione del bacino di innevamento di Livigno che è ormai pronto per entrare in azione. ilgiorno.it

