Alessandro Morelli | A Livigno innevamento perfetto per le Olimpiadi
“A Livigno sono in funzione 53 cannoni aggiuntivi che stanno assicurando la produzione della neve necessaria per un perfetto svolgimento delle gare, in vista delle Olimpiadi”. Così il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli nelle scorse ore presente a Livigno (Sondrio) per monitorare i. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina 2026: tutto ok per il bacino di innevamento a Livigno
Leggi anche: Bacino d’innevamento a Livigno: sciate assicurate anche dopo le Olimpiadi, pronta la vasca idrica da 203mila metri cubi di acqua
Olimpiadi Milano-Cortina: Nessun allarme neve.
Milano-Cortina, Morelli: 'Soddisfatti, innevamento Livigno è perfetto' - "A Livigno sono in funzione 53 cannoni aggiuntivi che stanno assicurando la produzione della neve necessaria per un perfetto svolgimento delle gare, in vista delle Olimpiadi. ansa.it
Bacino d’innevamento a Livigno: sciate assicurate anche dopo le Olimpiadi, pronta la vasca idrica da 203mila metri cubi di acqua - Livigno (Sondrio), 3 dicembre 2025 – Terminati i lavori per la realizzazione del bacino di innevamento di Livigno che è ormai pronto per entrare in azione. ilgiorno.it
Alessandro Morelli a Direzione Nord: "Serve una struttura nazionale permanente per dialogare sui grandi eventi" - Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli tra i protagonisti della XXVII edizione di Italia Direzione Nord alla Triennale di Milano il 24 novembre. affaritaliani.it
A Sondrio con il Sottosegretario di Stato Alessandro #Morelli e molti sindaci del territorio,incontro dedicato alle opere olimpiche e alle ricadute future per le comunità locali. Le #Olimpiadi non sono un traguardo ma un punto di partenza: la #valtellina da marzo x.com
L’EREDITÀ DELLE OLIMPIADI, UN TESORO PER IL TERRITORIO Ieri, a Sondrio, con il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli e molti sindaci del territorio, incontro dedicato alle opere olimpiche e alle ricadute future per le comunità locali. I Giochi non s - facebook.com facebook
