Kate Middleton le 5 tiare che ha indossato in tutta la sua vita a Palazzo

Kate Middleton ha incantato al banchetto di Stato per il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier che Re Carlo ha dato al castello di Windsor il 3 dicembre. In questa occasione la Principessa del Galles ha indossato una delle tiare più grandi e preziose del tesoro della Corona, la Oriental Circlet, appartenuta alla Regina Vittoria, che non era stata più messa da 20 anni. Kate Middleton, quando indossa le tiare. Kate Middleton utilizza gioielli importanti come le tiare solo ad eventi ben precisi che riguardano la Corte, come cene di Stato, matrimoni reali, ricevimenti diplomatici. Rispetto alle Principesse del Galles che l’hanno preceduta, non fa grande uso di diademi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, le 5 tiare che ha indossato in tutta la sua vita a Palazzo

