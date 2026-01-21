Durante una visita a Stirling, Kate Middleton ha indossato un cappotto sartoriale di nuova realizzazione, attribuito a un rinomato sarto di Savile Row. La scelta di un capospalla elegante e sobrio sottolinea il suo stile distintivo, mantenendo un look raffinato e appropriato per l’occasione. Questo nuovo capo si inserisce nella tradizione di attenzione ai dettagli e alla qualità che caratterizza l’abbigliamento della duchessa di Rothesay.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Nell'ultimo anno la principessa di Galles si è molto spesa per promuovere le aziende tessili britanniche. Nel gennaio 2025 aveva fatto visita allo stabilimento della Corgi Hosiery, la premiata ditta di Ammanford dove si producono i calzini usati da generazioni di Windsor, mentre a metà settembre dello stesso anno aveva passato una giornata in due importanti realtà che producono tessuti e filati. In entrambi i casi aveva scelto un outfit in principe di Galles, il pattern legato al titolo che porta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton, il cappotto nuovo della duchessa di Rothesay (che un po' ha creato anche lei)

La Principessa Charlotte ha catturato l’attenzione con un cappotto che richiama fedelmente quelli indossati da Kate MiddletonDurante la messa di Natale, la Principessa Charlotte ha indossato un cappotto che richiama con fedeltà lo stile di Kate Middleton, sottolineando l’evoluzione e la continuità dell’abbigliamento reale.

Leggi anche: Kate Middleton austera, cappotto militare e maxi cappello che le nasconde il viso: “Non vi dimenticheremo”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Kate Middleton, il cappotto tartan in Scozia è semplicemente perfetto; Kate Middleton, senza pietà con William. Ma il cappotto in tartan è una meraviglia; Re Carlo contro il protocollo: qual è il privilegio che ha concesso a Kate Middleton; Kate Middleton a Windsor con le Leonesse del rugby inglese Non fatevi placcare da George!.

Kate Middleton in Scozia: il cappotto tartan blu è la scelta di stile perfettaTutto l'incanto della Scozia in un solo look: la principessa la omaggia con il tessuto tipico in una visita nella quale non si è fatta mancare una partitina a ... iodonna.it

Kate Middleton, senza pietà con William. Ma il cappotto in tartan è una meravigliaKate Middleton straccia William senza pietà a una gara di curling, battendolo malgrado la gonna. E il suo look in tartan è stupendo. dilei.it

OGGI. Gil Shaham · Vivaldi: The Four Seasons, Winter, Violin Concerto in F Minor, RV 297, Op. 8 No. 4: I. Allegro non molto. Durante la visita alla National Curling Academy in Scozia, Kate Middleton batte il principe William in una sfida improvvisata. Elegante, - facebook.com facebook

Kate a cena con Pippa e Carole Middleton in un bistrot francese per il suo 44esimo compleanno x.com