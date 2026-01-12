Sanremo 2026 Laura Pausini co-conduttrice con Carlo Conti | ‘Orgogliosa e commossa’

Laura Pausini sarà la co-conduttrice di Sanremo 2026, affiancando Carlo Conti nelle cinque serate dal 24 al 28 febbraio. La presenza della cantante italiana, riconosciuta a livello internazionale, arricchisce il tradizionale festival, confermando il suo ruolo di figura di spicco nel panorama musicale e televisivo italiano. Un appuntamento importante che unisce familiarità e innovazione, offrendo un’esperienza coinvolgente per il pubblico.

La cantante affiancherà Carlo Conti nelle 5 serate del Festival di Sanremo. Il Festival di Sanremo 2026 avrà un volto internazionale e familiare insieme: Laura Pausini sarà la co-conduttrice delle cinque serate in programma dal 24 al 28 febbraio. L’annuncio è stato dato dal direttore artistico Carlo Conti in diretta al Tg1 delle 20:00, segnando un ritorno storico per la cantante romagnola sul palco dell’Ariston. “Ringrazio Laura per aver accettato subito con entusiasmo il mio invito”, ha dichiarato Conti. “È un grande onore e una gioia condividere la conduzione del festival con un’artista ed una donna così forte, carismatica e divertente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

