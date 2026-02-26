Non ho voglia di bombare sono troppo stanca se mio marito mi spompa non canto più La mia pa**era è in vacanza | Elettra Lamborghini senza freni a Sanremo

La cantante è sempre più provata dalla mancanza di sonno dovuta ai "festini bilaterali" che stanno sconvolgendo le sue nottate sanremesi. Le sue parole a "Radio2 a Sanremo" Non fiori (di Sanremo), ma ore di sonno per Elettra Lamborghini. La cantante è sempre più provata dalla mancanza di sonno dovuta ai “festini bilaterali” che stanno sconvolgendo le sue nottate sanremesi. Lo ribadisce anche a “Radio2 a Sanremo”, dove è stata ospite ieri sera subito dopo la performance al teatro Ariston. Entrando nello studio di Ema Stokholma e Gino Castaldo esordisce con un secco: “Ho fatto ca*are stasera“. “Hai detto così pure ieri”, le fa notare Castaldo. “No, ieri ero contenta però ero inconsapevole” replica la cantante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la Repubblica. . Continua la battaglia di Elettra Lamborghini contro i “festini bilaterali” (anche se la cantante non ha chiarito perché li definisce così). Sono feste o musica proveniente da luoghi della “movida notturna” sanremese. La cantante posta ancora uno - facebook.com facebook

Buongiorno, mi sono svegliato con un solo pensiero: Elettra Lamborghini stanotte ha dormito I vicini le hanno dato fastidio C’erano ancora i festini bilaterali Dateci aggiornamenti, l’Italia vuole saperlo! #Sanremo2026 x.com