Crescono le acquisizioni tra le piccole e medie imprese italiane | +47% nel 2025

Roma, 4 dicembre 2025 – Le acquisizioni sono fondamentali per la crescita del tessuto produttivo italiano fatto per la gran parte di piccole e medie imprese ma servono strumenti chiari, visione e competenze per affrontare un mercato complesso e competitivo. E le operazioni di M&A (Mergers and Acquisitions) sono cresciute, in Italia, del 47% come è emerso dall’evento nazionale 2025 “M&A per lo sviluppo delle Pmi”, promosso da Aicim, Associazione italiana cultura d’impresa e management, che ha riunito istituzioni, imprenditori, investitori e advisor per discutere il ruolo delle operazioni straordinarie come acceleratore di competitività. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crescono le acquisizioni tra le piccole e medie imprese italiane: +47% nel 2025

Argomenti simili trattati di recente

Informatica, abbigliamento e bellezza trainano gli acquisti online. I negozi tradizionali soffrono tra tasse, energia e affitti, mentre food delivery e supermercati digitali crescono senza sosta. La denuncia di Confcommercio - facebook.com Vai su Facebook

Natale, in Italia spesa media cala a 185 euro. Ma crescono acquisti con IA: lo studio Vai su X

Crescono le acquisizioni tra le piccole e medie imprese italiane: +47% nel 2025 - La capacità di ingrandirsi, anche attraverso operazioni straordinarie, è diventata una condizione necessaria per competere nei mercati globali. Si legge su quotidiano.net

Le piccole e medie imprese. Infortuni sul lavoro in calo, crescono export e turismo - Gli Usa mercato di riferimento per le esportazioni del manifatturiero (che aumentano). Scrive ilrestodelcarlino.it

Micro, piccole e medie imprese: nasce l'Osservatorio FederTerziario e Universitas Mercatorum - L'analisi delle micro, piccole e medie imprese è un po', tastare il polso alla situazione economica del nostro Paese. Come scrive ilgiornale.it

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE - DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ... ansa.it scrive

"Le piccole-medie imprese reggono. Crescono assunzioni e investimenti" - Colmurano, l’avvocato Gerardo Pizzirusso fotografa lo stato di salute delle imprese marchigiane, in particolare le piccole e medie, che sono il 99,4% del ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Geotab rafforza la propria presenza globale e potenzia le soluzioni per flotte di piccole e medie dimensioni con l'acquisizione delle attività commerciali internazionali di ... - Geotab, leader globale nelle soluzioni per i veicoli connessi, annuncia oggi di aver acquisito le attività commerciali nel settore telematico di Verizon Connect ... Secondo adnkronos.com