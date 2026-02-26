Per negoziare sull’Iran c’è sempre meno tempo

Oggi riprendono i colloqui sul nucleare: i delegati iraniani faranno una proposta per prevenire un attacco militare statunitense Giovedì i rappresentanti di Stati Uniti e Iran si incontrano a Ginevra, in Svizzera, per nuovi negoziati con l’obiettivo di trovare un accordo su alcuni temi su cui si discute da tempo, tra cui il nucleare iraniano, di ridurre la tensione tra i due paesi e di evitare un attacco statunitense contro l’Iran. Per gli Stati Uniti saranno a Ginevra i due più importanti consiglieri del presidente Donald Trump, Steven Witkoff e Jared Kushner. Per l’Iran il ministro degli Esteri Abbas Araghchi. L’Oman farà da mediatore. I colloqui si concentreranno sul programma nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Trump delude Netanyahu sull'Iran: "Continuiamo a negoziare". Ma "invia una seconda portaerei in Medio Oriente"

Iran, Trump: "Vuole negoziare, incontro in preparazione"

Cosa sta succedendo in Iran

Iran, a Ginevra negoziati con Usa verso il terzo round

Iran, a Ginevra negoziati sul nucleare tra Washington e Teheran. LIVE
Oggi terzo round di negoziati in Svizzera, forse l'ultima chance per evitare la guerra.

