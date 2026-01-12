Iran Trump | Vuole negoziare incontro in preparazione

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che l’Iran desidera negoziare e che si stanno preparando incontri tra le parti. Trump ha sottolineato che Teheran potrebbe essere stanca di essere maltrattata dagli Stati Uniti, confermando l’avvio di trattative in vista di un possibile incontro. La situazione resta sotto osservazione, mentre le parti valutano le prossime mosse nel quadro delle relazioni internazionali.

"L'Iran vuole negoziare, penso siano stanchi di essere maltrattati dagli Stati Uniti". Così il presidente degli Usa Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, aggiungendo che la sua amministrazione è in trattativa per organizzare un incontro con Teheran.

Iran, Trump: "Teheran vuole negoziare, incontro è in preparazione" - Donald Trump annuncia la possibile svolta parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. adnkronos.com

Iran, Trump: Teheran mi ha chiamato, vogliono negoziare - Martedì il presidente Usa si riunirà alla Casa Bianca con il segretario di Stato americano Marco Rubio, i ... ilsole24ore.com

#Iran "Hanno chiesto di negoziare", dichiara Trump che domani presiederà una riunione dedicata alla crisi. Ci sarebbero 544 morti nelle manifestazioni contro il regime, di cui 8 minori, e oltre 10 mila arresti. Massima allerta in Israele e nelle basi americane

Iran, Trump annuncia la svolta: "Teheran vuole negoziare"

