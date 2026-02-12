Trump delude Netanyahu sull’Iran | Continuiamo a negoziare Ma invia una seconda portaerei in Medio Oriente

Donald Trump ha sorpreso Netanyahu con una posizione ambigua sull’Iran. In un momento in cui l’Iran rilancia con un messaggio chiaro sul suo programma missilistico, Trump dice che i negoziati continuano, ma allo stesso tempo invia una seconda portaerei in Medio Oriente. Il gesto mette in evidenza le tensioni in zona e la politica incerta degli Stati Uniti.

Donald Trump delude e ammansisce, almeno per il momento, Benjamin Netanyahu, nelle stesse ore in cui l’ Iran invia un messaggio forte e chiaro: sul programma di missili balistici non si negozia. E’ il risultato del faccia a faccia avuto ieri a Washington tra il presidente degli Stati Uniti e il primo ministro israeliano. “E’ stato un incontro molto buono. Non c’è stato niente di definitivo, se non che ho insistito che i negoziati con l’Iran continuino per vedere se si può trovare un accordo”, ha riferito il tycoon al termine del vertice ricordando come “l”ultima volta l’Iran ha deciso che era meglio non concludere un’intesa, ed è stato colpito dal ‘Midnight Hammer’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gli Stati Uniti si preparano a inviare una seconda portaerei in Medio Oriente.

Trump sorprende Netanyahu e annuncia di essere disposto a trattare con l’Iran, lasciando da parte la fermezza di prima.

