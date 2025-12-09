Mps - Mediobanca il Mef difende la gestione del 3,5% a Delfin e Caltagirone del 9% a Banco Bpm; crisi degli assetti finanziari

Tra l’inchiesta sulla scalata a Mediobanca, la decisione della Bce sui 140 miliardi per l’Ucraina e le tensioni interne a Delfin – primo azionista di Mps e secondo di Generali – Bankitalia e Tesoro si confrontano con rischi sulla stabilità degli assetti di Generali, Mps e Banca Bpm, mentre le dinami. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Indagine su Mps e Mediobanca, il Mef si difende così - Il ministero dell'Economia respinge le accuse di ingerenza nella scalata di Mps a Mediobanca, affermando di aver agito nel rispetto delle regole.

