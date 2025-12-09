Mps - Mediobanca il Mef difende la gestione del 3,5% a Delfin e Caltagirone del 9% a Banco Bpm; crisi degli assetti finanziari
Tra l’inchiesta sulla scalata a Mediobanca, la decisione della Bce sui 140 miliardi per l’Ucraina e le tensioni interne a Delfin – primo azionista di Mps e secondo di Generali – Bankitalia e Tesoro si confrontano con rischi sulla stabilità degli assetti di Generali, Mps e Banca Bpm, mentre le dinami. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Indagine sulla scalata di Mps a #Mediobanca, l'opposizione accusa il #governo di gestione opaca mentre emergono nuovi dettagli: ci sarebbero state pressioni da parte del Mef che però si difende. Oggi Giorgetti atteso in Parlamento. I dettagli con @elisaapia Vai su X
Partiamo come sempre dalle domande: oggi dalla domanda di Fabio: “L’inchiesta Mps-Mediobanca è qualcosa che può far cadere il governo?” Fabio, intanto spieghiamo bene di cosa stiamo parlando, partendo dalla parola chiave di questa storia: concerto. N - facebook.com Vai su Facebook
Indagine su Mps e Mediobanca, il Mef si difende così - Il ministero dell'Economia respinge le accuse di ingerenza nella scalata di Mps a Mediobanca, affermando di aver agito nel rispetto delle regole. milanofinanza.it scrive