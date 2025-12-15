Il Gruppo Caltagirone ha annunciato una decisione significativa riguardo alle sue partecipazioni in Banca Monte dei Paschi di Siena e Assicurazioni Generali. Francesco Gaetano Caltagirone, in qualità di presidente, ha rinunciato all'esercizio dei poteri delegati per l'espressione del voto nelle assemblee delle due società, passando la responsabilità ai comitati indipendenti.

© Lettera43.it - Gruppo Caltagirone, voto su Mps e Generali passa dal Comitato indipendenti

Francesco Gaetano Caltagirone rinuncia in qualità di presidente a esercitare «i poteri delegati per l’esecuzione del voto nelle assemblee di Banca Mps e Assicurazioni Generali». La scelta, precisa la nota, è stata adottata «allo scopo di evitare ogni possibile strumentalizzazione dannosa per la Società rispetto alla gestione delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute in Mps e Assicurazioni Generali». Caltagirone: «Con Delfin acquisti differenziati e non coordinati nel tempo». Nel corso della riunione, il presidente Francesco Gaetano Caltagirone ha inoltre illustrato un’analisi sui rapporti con Delfin, chiarendo che gli acquisti di azioni Mediobanca da parte delle due realtà «non sono stati coordinati differenziandosi invece negli anni per entità e tempistiche» e che, nella maggior parte delle occasioni, «hanno espresso, nella gran parte dei casi, voto divergente». Lettera43.it

Parisi: “Legge elettorale? I parlamentari credevano che voto fosse segreto”

Gruppo Caltagirone, voto su Mps e Generali passa dal Comitato indipendenti - Francesco Gaetano Caltagirone rinuncia in qualità di presidente a esercitare «i poteri delegati per l’esecuzione del voto nelle assemblee di Banca Mps e Assicurazioni Generali». msn.com