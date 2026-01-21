Referendum sulla Giustizia Forza Italia dà il via al Comitato per il Sì
Forza Italia ha istituito in Campania il Comitato regionale per il Sì al referendum sulla Giustizia, con l’obiettivo di organizzare attività di sensibilizzazione e mobilitazione in vista del voto del 22 e 23 marzo. Il comitato coordinerà le iniziative sul territorio, contribuendo a informare i cittadini sulle questioni legate alla consultazione referendaria.
Forza Italia presenta in Campania il Comitato regionale per il Sì al referendum sulla Giustizia, chiamato a coordinare iniziative e mobilitazione sul territorio in vista del voto del 22 e 23 marzo. La conferenza stampa di presentazione si terrà giovedì 22 gennaio alle ore 15.30, a Napoli, presso.🔗 Leggi su Casertanews.it
Referendum sulla giustizia, presentato a Salerno il Comitato per il Sì di Forza Italia: tutti i nomiQuesta mattina a Salerno è stato ufficialmente presentato il Comitato salernitano di Forza Italia a sostegno del Sì al referendum sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo 2026.
Referendum sulla giustizia: la sindaca di Baronissi aderisce alla raccolta firme per il "no", intanto Forza Italia annuncia il Comitato in favore del "si"Il referendum sulla giustizia ha raggiunto un importante traguardo con oltre 500.
Referendum giustizia, Mieli: “Voterò sì”
