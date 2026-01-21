Referendum sulla Giustizia Forza Italia dà il via al Comitato per il Sì

Forza Italia ha istituito in Campania il Comitato regionale per il Sì al referendum sulla Giustizia, con l’obiettivo di organizzare attività di sensibilizzazione e mobilitazione in vista del voto del 22 e 23 marzo. Il comitato coordinerà le iniziative sul territorio, contribuendo a informare i cittadini sulle questioni legate alla consultazione referendaria.

