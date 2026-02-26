pensioni via libera al posticipo con accredito dei contributi in busta paga

I lavoratori dipendenti che entro il 31 dicembre 2026 maturano 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini e 41 anni e 10 mesi se donna possono usufruire dell’incentivo al posticipo del pensionamento che prevede la rinuncia del versamento dei contributi a carico del lavoratore all’Inps e l’accredito in busta paga. Lo scrive l’Inps in una circolare con la quale dà istruzioni sulle norme in materia di pensione contenute nella legge di Bilancio. Con la legge di Bilancio non è stata prorogata Quota 103 per il 2026 quindi il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) o alle forme sostitutive ed... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

