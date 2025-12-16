Tredicesima quando viene pagata e a chi | le date dell’accredito in busta paga

La tredicesima è un'importante gratifica natalizia per molti lavoratori italiani. In questo articolo, si approfondiscono le date di pagamento e le modalità di accredito in busta paga, offrendo una guida chiara e precisa su quando e a chi spetta questa somma aggiuntiva nel mese di dicembre.

Dicembre, per molti italiani, non è solo l’ultimo mese dell’anno, è quello in cui il conto corrente respira. È il mese della tredicesima, la mensilità “supplementare” che per lavoratori dipendenti e pensionati arriva come un mini-bonus atteso e, spesso, già mentalmente utilizzato: regali, spese di casa, rate in scadenza, magari un po’ di risparmio per iniziare gennaio senza il fiato corto. Ma non c’è un unico calendario valido per tutti: c’è chi l’ha già vista accreditata, chi la riceve a metà mese e chi deve aspettare le date fissate dai contratti nel settore privato, con tempistiche che possono cambiare anche in base agli accordi sindacali. Ilgiornale.it

