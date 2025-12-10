PD Frosinone Fantini e Migliorelli in campo per la segreteria provinciale

Inizia il congresso del Partito Democratico di Frosinone, con Fantini e Migliorelli in campo per la segreteria provinciale. L'evento segna un momento importante per il partito locale, che si prepara a rinnovare i propri vertici attraverso il processo democratico di elezione. Un passo fondamentale per definire le future strategie politiche nella provincia.

Parte ufficialmente il congresso per il rinnovo della segreteria provinciale del Partito Democratico di Frosinone. Sono due le candidature formalizzate e depositate in queste ore: quella dell'ex segretario provinciale Luca Fantini e quella di Achille Migliorelli.La doppia candidatura è stata. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it