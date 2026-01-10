Segreteria Pd muro contro muro Lo spettro del commissariamento Ipotesi congresso in primavera

La segreteria del Pd si trova in una fase di stallo, con confronti serrati e poche soluzioni chiare. Il rischio di commissariamento torna a essere una possibilità concreta, mentre si valutano diverse ipotesi, tra cui un congresso in primavera. Le recenti tensioni interne hanno portato alla luce discussioni che, fino a poco tempo fa, erano considerate improbabili, aprendo un dibattito sul futuro del partito a livello provinciale.

Ciò che fino a qualche settimana fa era indicibile ora viene sussurrato: per individuare il segretario provinciale del Partito Democratico non si esclude il congresso. Una conclusione esito dei diagrammi di flusso a cui stanno lavorando gli analisti locali del partito alla vigilia di una segreteria che stasera, a fronte dello stallo alla messicana in corso, all'ordine del giorno esaminerà in che modo arrivare all'assemblea. Gli scenari sono almeno tre. Nel primo, alla segretaria pro tempore Marika Menozzi viene rinnovato il mandato esplorativo per individuare la creatura mitologica, un candidato quanto più condiviso possibile (parlare di 'unitario' ormai è troppo ambizioso).

