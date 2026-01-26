Rinviato il congresso PD in Irpinia Ciarcia | Non metteremo una testa di legno in segreteria

Il congresso provinciale del PD in Irpinia è stato rinviato, con la nuova data fissata per febbraio 2026. La decisione, presa dalla direzione regionale, interessa l’intero calendario congressuale e mira a garantire un percorso partecipato e trasparente. Ciarcia ha sottolineato che non ci saranno nomine imposte o “teste di legno” in segreteria, rafforzando l’impegno del partito alla chiarezza e alla rappresentanza democratica.

Il congresso provinciale del Partito Democratico (PD) in Irpinia è stato rinviato. La decisione è maturata all’interno della direzione regionale, che ha scelto di posticipare l’intero calendario congressuale a febbraio 2026. Le assemblee di circolo, originariamente previste nei prossimi giorni, sono state differite, con una nuova scadenza fissata al 28 febbraio. Entro tale data, i circoli dovranno riunirsi, eleggere i propri organismi e esprimersi sul nuovo assetto della federazione. In tale occasione saranno designati anche il segretario provinciale e i componenti dell’assemblea provinciale. Il rinvio non concerne unicamente la calendarizzazione, ma investe anche la disciplina congressuale.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

