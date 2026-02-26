L’azienda sanitaria territoriale di Fermo respinge le accuse mosse da Tiziana Torraca, la cittadina che aveva denunciato le modalità con cui era stata presa in cura al pronto soccorso di Fermo (di cui aveva informato tramite lettera anche l’assessore regionale alla sanità, Paolo Calcinaro) contestando la ricostruzione dei fatti e annunciando la valutazione di iniziative a tutela dell’immagine dell’ente e dei professionisti coinvolti. Al centro della vicenda, l’episodio reso noto da Torraca, avvenuto il 17 febbraio scorso, incentrato su ritardi della presa in cura, mancanza di umanità del personale e caos organizzativo. "La critica sì, quando costruttiva o basata su fatti concreti – interviene la direzione sanitaria –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paziente in codice verde: "Al pronto soccorso le priorità sono altre"

Al “Santissima Annunziata” di Taranto nove ore e diciannove minuti di attesa al pronto soccorso per un codice verde Rilevato dal tgnorba su dato del portale regionale. L'influenza aggrava la situazione nel periodoIl presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, presenterà a breve il suo primo provvedimento: misure urgenti per le liste di attesa.

“Livello di ignoranza spaventoso. Altro che povere vittime, dite ai vostri figli che le elementari sono finite. Me li vedo al pronto soccorso che chiedono al paziente di sanguinare meno”: la rabbia di BurioniÈ una requisitoria senza sconti, rivolta più ai genitori che agli studenti, quella con cui Roberto Burioni interviene sulle polemiche esplose dopo...

Cassazione. Confermata condanna per omicidio colposo a infermiere che aveva dato un codice verde anziché giallo al pronto soccorsoUn paziente con un infarto in corso era stato trasportato al pronto soccorso da un’ambulanza dove era stato assegnato un codice giallo mentre all’arrivo al pronto soccorso l’infermiere del triage ... quotidianosanita.it

Aggressione a CuveglioL’aggressione a Cuveglio rappresenta un episodio che ha richiesto un intervento rapido e coordinato tra sanitari e Carabinieri. L’uomo coinvolto è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice ... varesepress.info

Bacoli, ambulanza in codice rosso bloccata dalla sosta selvaggia in via Vigna Bacoli — Momenti di forte tensione nella notte appena trascorsa, quando un’ambulanza in codice rosso non è riuscita a raggiungere l’abitazione di un paziente a causa di diverse a - facebook.com facebook