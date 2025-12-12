Livello di ignoranza spaventoso Altro che povere vittime dite ai vostri figli che le elementari sono finite Me li vedo al pronto soccorso che chiedono al paziente di sanguinare meno | la rabbia di Burioni

Roberto Burioni esprime forte indignazione riguardo alla situazione dell’istruzione e alla preparazione degli studenti, evidenziando un livello di ignoranza preoccupante. La sua critica si rivolge principalmente ai genitori e alle responsabilità educative, nel contesto delle recenti polemiche sul fallimento di due terzi dei candidati al semestre filtro di Medicina, considerato un campanello d’allarme.

È una requisitoria senza sconti, rivolta più ai genitori che agli studenti, quella con cui Roberto Burioni interviene sulle polemiche esplose dopo l’esito del semestre filtro di Medicina, che ha lasciato fuori due candidati su tre. Per il virologo del San Raffaele il problema non è il test, né la riforma, ma “il livello spaventoso di ignoranza” emerso dalle prove. E lo dice con parole che hanno acceso il dibattito sui social: “Un genitore normale, se il figlio che ha mantenuto e fatto studiare arriva alla maturità e pretende di entrare a Medicina senza sapere la formula chimica del sale da cucina, dovrebbe arrabbiarsi con il figlio che non ha studiato ”, scrive Burioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it