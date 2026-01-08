Al Santissima Annunziata di Taranto nove ore e diciannove minuti di attesa al pronto soccorso per un codice verde Rilevato dal tgnorba su dato del portale regionale L' influenza aggrava la situazione nel periodo

Secondo i dati del portale regionale, al pronto soccorso dell’“Santissima Annunziata” di Taranto si sono registrate oltre nove ore di attesa per un codice verde. La situazione si è ulteriormente aggravata dal aumento dei casi influenzali, che ha contribuito a sovraccaricare i servizi sanitari. Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, annuncerà a breve un intervento volto a ridurre le liste di attesa e migliorare l’efficienza delle strutture.

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, presenterà a breve il suo primo provvedimento: misure urgenti per le liste di attesa. Anche il prolungamento dell'orario lavorativo oltre le 23 per l'effettuazione delle visite, tra le possibili novità. L'emergenza pronto soccorso in Puglia è l'altro problema gravissimo. Aggravato dall'influenza, in questi giorni. Secondo quanto rilevato nelle scorse ore dal tgnorba, al pronto soccorso dell'ospedale "Santissima Annunziata" di Taranto l'attesa per un codice verde era di 559 minuti. Cioè nove ore e 19 minuti. Per il codice azzurro poco meno. Ma ovunque si regustravano tempi di attesa molto lunghi, perfino per il codice rosso, talvolta oltre i venti minuti.

