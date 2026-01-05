Tir pieno di cemento prende fuoco in autostrada | paura sull'A16 in Irpinia

Un tir carico di cemento ha preso fuoco sull’autostrada A16 in Irpinia. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme senza registrare feriti. L’incidente ha causato disagi alla viabilità, ma la situazione è ora sotto controllo. Restano in vigore eventuali aggiornamenti per la riapertura della carreggiata.

