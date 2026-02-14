Botte e minacce all’ex compagna La donna chiede aiuto alla polizia Lui 35 anni arrestato a Fermo

Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Fermo dopo aver aggredito e minacciato l’ex compagna. La donna, spaventata, ha chiamato la polizia per chiedere aiuto. L’episodio si è verificato ieri sera, quando l’uomo ha sferrato calci e pugni contro la donna, poi le ha rivolto parole minacciose. La vittima è riuscita a scappare e ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno immediatamente intercettato l’uomo. Ora si trova nel carcere di Capanne, in attesa di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria.

La fine di un incubo tra le mura domestiche. Denunciato per percosse e minacce alla sua ex convivente, ora si trova in carcere a Capanne. L'arresto è avvenuto mentre l'uomo si trovava a Fermo per motivi lavoro. Nei giorni scorsi, un'operazione congiunta tra il commissariato di Polizia di Città di Castello e la squadra mobile di Fermo ha portato all'arresto di un uomo di trentacinque anni, residente a Umbertide, accusato del reato di maltrattamenti in famiglia. L'esecuzione della misura cautelare in carcere rappresenta l'epilogo di un'indagine delicata, nata dal coraggio della ex convivente dell'indagato, che ha deciso di denunciare anni di soprusi, subiti tra le mura domestiche.