Sul bus senza biglietto minaccia l'autista e prova a strangolare vigile urbano | paura a piazza Garibaldi

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Panico al parcheggio Metropark di piazza Garibaldi, vicino alla Stazione Centrale di Napoli: dove un autista dell'Air Campania e un agente di Polizia Locale sono stati aggrediti da un passeggero, poi fuggito. Gli altri passeggeri poi si sono lamentati del ritardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

