Secondo Reuters Teheran sarebbe pronta a chiudere l’intesa con Pechino per missili antinave da 290 km. Tensione altissima dopo la guerra con Israele e il monito di Trump L’Iran sarebbe vicino a un accordo con la Cina per l’acquisto di missili da crociera antinave supersonici, in un momento di forte tensione militare nel Golfo Persico. Secondo diverse fonti, Teheran apparirebbe pronta a finalizzare l’intesa per dotarsi dei missili CM-302. Si tratta di un sistema d’arma avanzato capace di colpire obiettivi navali a circa 290 chilometri di distanza, o meglio ancora, di vettori progettati per volare a bassa quota e ad alta velocità, rendendo più difficile l’intercettazione da parte delle difese navali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Patto segreto per i missili supersonici CM-302: il piano dell'Iran per centrare le portaerei Usa

Iran, missili supersonici CM-302 in arrivo dalla Cina: Teheran pronta alla guerra con gli Usa. «Una possibile svolta»L'Iran è vicino a firmare un accordo con la Cina per l'acquisto di missili da crociera antinave CM-302 in un momento di forte escalation militare nel...

Stop all’uranio, limiti ai missili e patto di non aggressione con gli Usa: il “piano in 5 punti” per l’IranAlla vigilia dei colloqui in Oman, Qatar, Turchia ed Egitto presentano a Teheran e Washington una cornice di principi per il futuro Un nuovo...

Temi più discussi: L’opposizione ungherese ha stretto un patto segreto con l’UE sull’Ucraina – Orban; Dal patto milionario ai segreti di Stato inviati a Epstein: tutte le accuse che hanno portato all'arresto dell'ex principe Andrea; L’intrigo Calenda-Vannacci e la legge elettorale; La storia di Alessia: la bambina di 8 anni che lotta contro il tumore nel nome dell'amico scomparso.

Lega e FdI, patto segreto per nomi e poltrone: già divise le deleghe, ma sugli assessori l’ultima parola a StefaniDi manuali Cencelli è piena la storia delle elezioni. Ma l’esistenza di un documento siglato dai due principali partiti del centrodestra veneto non solo per stabilire la ripartizione delle materie, ... ilgazzettino.it

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Adelaide e Umberto stipulano un patto segreto!Scopriamo insieme le Anticipazioni sulla decima stagione de Il Paradiso delle Signore che riguardano Adelaide e Umberto, e un patto segreto. Indice Il Paradiso delle Signore 10: Umberto vuole Odile ... comingsoon.it

Il patto dell’acqua – Abraham Verghese Un romanzo ampio, lento, profondamente umano. Il patto dell’acqua è una storia di famiglia che attraversa decenni, legata da un segreto silenzioso e da un paesaggio che diventa destino. Verghese scrive con una de - facebook.com facebook

L’Iran avrebbe raggiunto un accordo segreto con la Russia per l’acquisto di missili portatili da spalla. L’intesa prevede la fornitura di 500 lanciatori portatili “Verba” e 2.500 missili “9M336” in un periodo di tre anni (2027-2029) @CostanzaSpocci x.com