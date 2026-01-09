Diabete di tipo 1 verso una soluzione per bimbi sotto gli 8 anni

La Food & Drug Administration ha avviato una revisione prioritaria per il teplizumab, un farmaco che potrebbe ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1 nei bambini. Questa evoluzione rappresenta un passo importante verso nuove possibilità di prevenzione per i piccoli sotto gli otto anni a rischio di sviluppare la malattia, offrendo speranza per interventi più precoci e mirati in futuro.

Buone notizie per i bambini a rischio di diabete di tipo 1 e per le loro famiglie. Negli Stati Uniti la Food & Drug Administration ha avviato la Priority review, la procedura accelerata, per valutare l'estensione dell'uso di teplizumab, farmaco che può ritardare l'esordio della forma clinica della malattia. L'agenzia Usa sta infatti esaminando la possibilità di abbassare l'età di trattamento dagli attuali 8 anni a 1 anno, nei bambini con diabete di tipo 1 allo stadio 2, prima che compaiano i sintomi conclamati. L'applicazione estesa del farmaco è supportata dai dati positivi intermedi a un anno di PETITE-T1D, studio in corso di fase 4 che valuta la sicurezza di teplizumab nei pazienti in età pediatrica.

