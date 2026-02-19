A Sartirana Lomellina, un uomo armato ha tentato di rapinare l’ufficio postale, ma l’allarme ha fatto scattare la sicurezza. L’uomo, con il volto nascosto e una pistola in mano, ha fatto irruzione nel negozio alle 10 di questa mattina. Nonostante abbia minacciato il personale, non è riuscito a portare via nulla e si è dato alla fuga. La polizia sta cercando di rintracciarlo, mentre le telecamere di sorveglianza analizzano le immagini per identificare il sospetto. La comunità aspetta aggiornamenti sulle indagini in corso.

Sartirana Lomellina (Pavia), 19 febbraio 2027 - E' entrato, armato di pistola, col volto coperto da una mascherina. Ma pochissimi istanti dopo è fuggito, a piedi, senza bottin o. Il malvivente si è infatti accorto che era già stato attivato l'allarme antirapina e non ha voluto rischiare di essere intercettato ancora sul posto dalle forze dell'ordine. E' così fallita la rapina all'ufficio postale di Sartirana Lomellina, in via Cavour, verso le 8.30 di oggi, giovedì 19 febbraio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, e anche un'ambulanza della Croce Rossa di Mede. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sartirana Lomellina, tenta il colpo alle Poste ma scatta l’allarme antirapina: in fuga senza bottino

Colpo alle poste di Giugliano, banditi in fuga con il bottinoDue uomini armati hanno assaltato le poste di Giugliano, rubando un bottino di soldi prima di scappare in fretta con uno scooter.

Da mesi non faceva movimenti sul conto alle Poste, scatta l'allarme: 82enne trovato senza vitaUn uomo di 82 anni è stato trovato senza vita a Morlupo, in provincia di Roma, dopo che la polizia locale ha scoperto che non effettuava operazioni sul suo conto alle Poste da diversi mesi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.