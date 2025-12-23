Tentano il furto in un negozio di materassi ma scatta l’allarme che li mette in fuga

Nella notte di lunedì 22 dicembre, in via delle Porte Nuove, due individui hanno tentato di compiere un furto in un negozio di materassi. Tuttavia, l’allarme antintrusione si è attivato, causando la fuga dei malviventi prima di riuscire nel loro intento. L’accaduto è attualmente oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.