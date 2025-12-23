Tentano il furto in un negozio di materassi ma scatta l’allarme che li mette in fuga
Nella notte di lunedì 22 dicembre, in via delle Porte Nuove, due individui hanno tentato di compiere un furto in un negozio di materassi. Tuttavia, l’allarme antintrusione si è attivato, causando la fuga dei malviventi prima di riuscire nel loro intento. L’accaduto è attualmente oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.
Tentano un furto in un negozio di materassi ma scatta l’allarme che li mette in fuga. È accaduto nel corso della notte di lunedì 22 dicembre in via delle Porte Nuove. Secondo quanto ricostruito, i ladri avrebbero forzato la porta d’ingresso a vetri e sarebbero poi entrati nel negozio. Una volta. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
