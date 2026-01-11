Con la Nazionale Suore e le Suore Bologna il torneo di calcio a 5 al Palarigopiano lo hanno vinto gioia e solidarietà VIDEO

Il torneo di calcio a 5 al Palarigopiano ha visto protagonisti la Nazionale Suore e le Suore Bologna, portando in campo spirito di solidarietà e gioia. Pur vincendo l’ASD Real Montesilvano, l’evento ha premiato tutti i partecipanti e gli spettatori, con le Suore Bologna che hanno regalato un momento di allegria e musica. Un pomeriggio che ha unito sport e comunità in un’atmosfera semplice e autentica.

In campo ha vinto l'asd Real Montesilvano, ma il quadrangolare che ha visto come grande protagonista la Nazionale italiana suore è stato vinto da tutti: da chi ha giocato, da chi ha assistito e da chi, ovvero le Suore Bologna, ha cantato regalando un pomeriggio in perfetto stile "Sister act" con.

