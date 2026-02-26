Parma | 641 cittadini chiamati a garantire i referendum del 2026

A Parma, la Commissione Elettorale Comunale ha scelto i cittadini che si occuperanno di vigilare sui referendum previsti per marzo 2026, coinvolgendo 641 persone. La selezione di questi volontari rappresenta un passaggio importante nel processo di organizzazione elettorale, assicurando il regolare svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio.

La Commissione Elettorale Comunale di Parma ha designato gli scrutatori per i referendum del 22 e 23 marzo 2026, segnando un cambiamento significativo rispetto al passato. Fino a pochi anni fa, gli scrutatori venivano sorteggiati tra gli iscritti all'Albo, ma ora la selezione è affidata direttamente alla Commissione, composta dall'assessore Marco Bosi e dai consiglieri comunali Virginia Chiastra, Saba Giovannacci e Manuel Marsico. Questo processo, conclusosi ieri, 25 febbraio, ha coinvolto 641 cittadini parmensi in un ruolo cruciale per la democrazia locale, garantendo il regolare svolgimento delle operazioni di voto in 204 sezioni elettorali ordinarie e 8 sezioni speciali dedicate a strutture ospedaliere o di cura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: “Separare per garantire”: le ragioni del sì al referendum sulla giustizia

Alluvione e futuro della frazione, chiamati a raccolta i cittadini: assemblea sulla "zona rossa"La scorsa settimana si è tenuto un incontro nella Sala del Consiglio comunale di Bagnacavallo dedicato al futuro della zona rossa di Traversara,...