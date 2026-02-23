Separare per garantire | le ragioni del sì al referendum sulla giustizia

Il referendum sulla giustizia nasce per evitare conflitti di interesse tra cariche pubbliche e incarichi giudiziari. La proposta mira a dividere le funzioni di giudice e pubblico ministero, riducendo il rischio di influenze indebite. Venerdì 27 febbraio, alle 10, si terrà un incontro a Palermo per discutere di questa riforma. Alla riunione parteciperanno esperti e rappresentanti istituzionali, pronti a confrontarsi sui cambiamenti proposti.

"Separare per garantire. Il senso del Sì" è il titolo dell'incontro in programma venerdì 27 febbraio alle ore 10, nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni, in piazza del Parlamento, a Palermo. Un appuntamento di grande rilievo a sostegno del Sì al referendum sulla separazione delle carriere, che si svolgerà nella prestigiosa cornice dell'Assemblea Regionale Siciliana.L'incontro è promosso dal comitato referendario "Se è giusta Sì separa" in collaborazione con il "Comitato per il Sì - Pannella Sciascia Tortora". L'evento si distingue per la forte trasversalità dei relatori coinvolti: voci provenienti da diverse aree politiche – da destra a sinistra – dialogheranno sul merito della riforma senza steccati ideologici.