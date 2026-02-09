Alluvione e futuro della frazione chiamati a raccolta i cittadini | assemblea sulla zona rossa

La frazione di Traversara si prepara a ripartire dopo l’alluvione di settembre. La settimana scorsa, i cittadini si sono riuniti in Sala del Consiglio comunale a Bagnacavallo per discutere del futuro dell’area più colpita dall’alluvione. Ora, tutti vogliono capire quali interventi saranno fatti e come affrontare le prossime sfide.

La scorsa settimana si è tenuto un incontro nella Sala del Consiglio comunale di Bagnacavallo dedicato al futuro della zona rossa di Traversara, l’area maggiormente colpita dall’alluvione del settembre 2024. All’incontro erano stati invitati i proprietari delle abitazioni ricadenti nella zona.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Traversara Frazione

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Traversara Frazione

Argomenti discussi: Espropri record e cantieri più veloci: il Piano post-alluvione da 3 miliardi che disegna il futuro della Romagna; Alluvione e nuovi vincoli, Legacoop avverte: Il piano ferma investimenti per mezzo miliardo; Giacomoni: Traversara sarà ricostruita, e meglio, il punto sulla zona rossa e il futuro della frazione; Post alluvione, da Intesa San Paolo 4 milioni di euro per interventi di prevenzione e ricostruzione. Firmato protocollo.

Espropri record e cantieri più veloci: il Piano post-alluvione da 3 miliardi che disegna il futuro della RomagnaIl provvedimento sblocca i cantieri su fiumi e infrastrutture dando poteri speciali ai primi cittadini: pareri ambientali lampo e gestione semplificata dei terreni per mettere in sicurezza le aree col ... riminitoday.it

Alluvione, dai privati due milioni per mettere in sicurezza i fiumi della RomagnaA Forlì firmato un protocollo tra la Regione e la Fondazione Cassa dei Risparmi. Incontro con De Pascale e Curcio ... rainews.it

BAGNACAVALLO/Giacomoni: “Traversara sarà ricostruita, e meglio”, il punto sulla zona rossa e il futuro della frazione. Dopo l’alluvione del settembre 2024 prende forma il percorso di ricostruzione della frazione più colpita. Al centro sicurezza, delocalizzazion facebook

#Colture a prova di #alluvione: da #Pisa la #ricerca per l’ #agricoltura del #futuro x.com