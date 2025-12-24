Alimentazione intuitiva a Natale | come ascoltare il corpo anche tra cenoni ed eccessi

Tra tavole imbandite, ritmi stravolti e aspettative sociali, a Natale prestiamo meno attenzione ai segnali che ci manda il corpo. L’alimentazione intuitiva offre una chiave per attraversare le feste senza rigidità né sensi di colpa, proponendo un dialogo più equilibrato tra cibo e benessere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

