Parla il papà di Domenico | Il cuore per mio figlio in un frigo da pic-nic una cosa da matti I chirurghi sparirono dopo il trapianto | lì capii

Lei non aveva mai parlato, finora.«Perché sono molto arrabbiato — dice Antonio Caliendo, 39 anni, il papà del piccolo Domenico — e così mia moglie Patrizia preferisce tenermi lontano dai giornalisti per evitare che esploda». Oggi ce la fa a raccontare?«Questa storia è cominciata malissimo e finita peggio. Io sto male, non riesco più neanche ad andare a lavorare, faccio il muratore. Sto male dal giorno del primo ricovero di Domenico al Monaldi». Era la sera tra il 22 e il 23 dicembre del 2023, giusto?«Sì proprio quella mattina venne a mancare mio padre Antonio. E poche ore più tardi scoprimmo la malattia grave di mio figlio. In 24 ore mi cadde il mondo addosso». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

