Parla il papà di Domenico il bimbo morto dopo il trapianto | Sentivo che sarebbe finita male

Per la prima volta ha parlato Antonio Caliendo, padre del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni e mezzo morto dopo un trapianto di cuore fallito all'ospedale Mondali di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trapianto col cuore danneggiato, parla il cardiochirurgo: “I medici non avevano altra scelta, il bimbo sarebbe morto”Mauro Rinaldi, direttore della Cardiochirurgia all'Università di Torino-Ospedale Le Molinette, sulla vicenda del cuore danneggiato trapiantato a un...

“Sono stata con lui fino all’ultimo”: il saluto della mamma a Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto di cuoreIl piccolo Domenico è morto questa mattina, due mesi dopo il trapianto di cuore fallito.

Temi più discussi: Bimbo trapiantato, parla il papà dopo la morte di Domenico; Perché negli Epstein files si parla di papa Benedetto XVI e del banchiere di Dio; Il Papa in dialogo coi preti di Roma: siate amici tra voi, attenti a invidia e inganni del web; Napoli, l'agonia del bimbo col cuore danneggiato. La mamma gli parla con il rosario sul lettino: Spero in un miracolo ma so cosa mi aspetta.

Domenico, parla il papà: «Che rabbia il cuore per mio figlio in un frigo da pic-nic. La mamma gli ha comprato un vestitino per...Antonio Caliendo, padre del piccolo Domenico, rompe il silenzio. La sua rabbia è tanta per quello che è successo al suo bambino, morto per ... msn.com

Domenico, parla il papà: «Il cuore per mio figlio in un frigo da pic-nic. I medici sparirono dopo il trapianto: lì capii»«Quando l'abbiamo ricoverato ho avuto un brutto presentimento. Le infermiere non l'hanno mai abbandonato. Ora dovrà avere giustizia» ... roma.corriere.it

Parla il papà del piccolo Domenico: "I chirurghi sparirono, dopo il trapianto. E lì capii" - facebook.com facebook