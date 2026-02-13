Trapianto col cuore danneggiato parla il cardiochirurgo | I medici non avevano altra scelta il bimbo sarebbe morto
Mauro Rinaldi, cardiochirurgo all’Università di Torino, afferma che i medici del Monaldi di Napoli hanno deciso di trapiantare il cuore danneggiato a un bambino perché non c’era altra soluzione e il piccolo rischiava di morire. Il chirurgo spiega che la condizione del cuore era grave e che, senza un intervento immediato, il bambino avrebbe avuto poche possibilità di sopravvivere. La decisione è stata presa dopo aver valutato attentamente tutte le alternative possibili.
Mauro Rinaldi, direttore della Cardiochirurgia all'Università di Torino-Ospedale Le Molinette, sulla vicenda del cuore danneggiato trapiantato a un bambino a Napoli: "Medici del Monaldi non avevano scelta". La ricerca del potenziale donatore anche all'estero.🔗 Leggi su Fanpage.it
Trapianto di cuore danneggiato, il cardiochirurgo Chiariello: “Scelta probabilmente obbligata”
Il caso del bambino di 2 anni a Napoli fa discutere.
Trapianto col cuore “bruciato”, parla la mamma del bimbo: “L’abbiamo saputo dai giornali. Ora serve solo un miracolo”
La mamma del bambino racconta che hanno saputo della condizione del cuore solo dai giornali.
Argomenti discussi: Se il cuore è ‘bruciato’ dal freddo, i rischi prima e durante un trapianto; Napoli, trapiantato cuore 'bruciato' ad un bambino: sospesi i chirurghi; Cuore danneggiato per trapianto a bambino, sospesi due medici; Trapianto cuore bruciato, indagati sei tra medici e paramedici dai pm di Napoli. Il bimbo sta peggiorando.
La mamma del bimbo col cuore bruciato: «Ora è primo nella lista dei trapianti in Italia». Il piccolo è in coma farmacologicoIl bimbo ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Monaldi di Napoli, dopo il trapianto di un cuore risultato danneggiato, è stato ... msn.com
Cardiochirurgo, trapianto cuore danneggiato scelta obbligataNon c'era altra scelta: trapiantare al bambino di due anni ricoverato all'Ospedale Monaldi di Napoli il cuore resosi disponibile, ma gravemente danneggiato, era l'unica strada possibile perchè altrim ... ansa.it
Napoli, il bambino di due anni dal trapianto di cuore sbagliato, potrebbe essere "inoperabile" Link nei commenti - facebook.com facebook
Trapianto cuore danneggiato su bimbo a Napoli, la mamma: "Ore disperate " x.com