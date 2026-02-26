Parchi e riserve naturali regionali spengono 30 candeline | ecco quali sono

I parchi e le riserve naturali regionali festeggiano trent’anni di attività, segnando un importante traguardo per la conservazione ambientale. Questo anniversario invita a riflettere sulle sfide affrontate e sui risultati raggiunti nel proteggere paesaggi, specie e tradizioni locali. È un momento di riconoscimento per gli sforzi fatti nel mantenere vivo un patrimonio naturale e culturale di grande valore.

Un anniversario che diventa occasione per rinnovare l'impegno verso la tutela e la valorizzazione di un patrimonio prezioso di biodiversità, cultura e identità territoriale. La legge regionale 42 del 1996 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali", che ha istituito le aree protette.