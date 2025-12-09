Parcheggi periferie parchi Quali sono i luoghi che fanno più paura

Una nuova ricerca di Changes Unipol, elaborata da Ipsos, mette in luce le zone di Bologna percepite come più insicure dai cittadini, tra parcheggi, periferie e parchi. L’indagine esplora sia l’insicurezza reale sia quella percepita, offrendo un quadro dettagliato delle preoccupazioni che coinvolgono la comunità locale.

C'è l'insicurezza vera e propria e quella percepita, di sicuro c'è la preoccupazione dei bolognesi, almeno da quanto emerge da una nuova ricerca di Changes Unipol, elaborata da Ipsos, che fotografa il sentire cittadini. Chi abita sotto le torri, si sentirebbe al sicuro di giorno, meno di notte. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

