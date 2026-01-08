Juventus doppio compleanno in casa bianconera | spengono le candeline capitan Locatelli e Cabal – FOTO
La Juventus celebra il compleanno di due suoi protagonisti: il capitano Manuel Locatelli e il difensore Juan Manuel Cabal. Entrambi hanno raggiunto un importante traguardo personale, condividendo questa occasione all’interno del club. La squadra e i tifosi si uniscono nel riconoscere il valore di questi giocatori, simboli di impegno e dedizione. Ecco una panoramica sul doppio festeggiamento in casa bianconera.
Juventus, doppio compleanno in casa bianconera: spengono le candeline capitan Locatelli e Cabal. Il club festeggia i due giocatori. L’8 gennaio è una data tinta di bianconero: quest’oggi la Juventus celebra un suggestivo “doppio compleanno” all’interno della propria rosa. A festeggiare sono infatti Manuel Locatelli, che compie 28 anni, e Juan Cabal, che ne spegne 25. Il club non ha fatto mancare il proprio affetto, dedicando a entrambi dei post celebrativi sui profili social ufficiali, prontamente inondati dai messaggi di auguri dei tifosi. Manuel Locatelli: il leader del centrocampo. Nato a Lecco nel 1998, Locatelli festeggia il suo quinto compleanno da giocatore della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
