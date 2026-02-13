Selvaggia Lucarelli affonda Carlo Conti e lui risponde | i social insorgono Non ti crede nessuno

Selvaggia Lucarelli ha criticato duramente Carlo Conti durante una diretta social, accusandolo di essere troppo insipido e di non avere personalità, motivo che ha scatenato un’ondata di commenti negativi tra gli utenti. La polemica è nata quando la giornalista ha commentato un suo recente show, sostenendo che Conti si limita a leggere i testi senza dimostrare autentica passione. Conti ha risposto con un breve post su Instagram, difendendosi e invitando a non dare troppo peso ai giudizi online, ma i social sono subito insorti con centinaia di messaggi di sfottò e critiche, lasciando intuire che il pubblico

Professionista stimato e volto storico della tv generalista, Carlo Conti è da sempre considerato un conduttore equilibrato e rassicurante. Eppure, nel tempo, non sono mancate polemiche e frecciate, come quelle legate alle accuse di blackface per alcune imitazioni andate in onda a Tale e Quale Show. Solo lo scorso dicembre, dal palco di Atreju, aveva ironizzato così: « Un bel giorno faccio fare a un cantante di colore un personaggio bianco con la speranza che nessuno si offenda con la whiteface ». Ora, a riaccendere il dibattito, è lo scontro a distanza con Selvaggia Lucarelli, con il web pronto a schierarsi.